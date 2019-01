Windows Mobile 10 ist tot: Microsoft drängt zu iOS und Android

Es war zwar nur eine Frage der Zeit, aber die unmissverständliche Aufforderung Microsofts, zu iOS oder Android zu wechseln, dürfte doch einige Liebhaber des glücklosen mobilen Betriebssystems schmerzen. Hintergrund der Empfehlung, die auf einer Hilfsseite entdeckt wurde, ist das endgültige Ende von Windows 10 Mobile. Denn mit 10. Dezember 2019 stellt Microsoft sämtliche Updates ein - auch Sicherheitsaktualisierungen werden nicht mehr durchgeführt.

Support für manche Geräte endet schon im Juni

Das Datum bezieht sich auf Geräte mit der Version 1709, wer etwa ein Lumia 640 oder 640 XL besitzt, wird der Support bereits am 11. Juni 2019 eingestellt. In dem Dokument stellt Microsoft klar, dass die Geräte auch nach dem Ende des Supports funktionieren sollten. Backup-Dienste sollten noch drei Monate über das besagte Datum funktionieren. Andere Dienste wie Photo-Upload in die Cloud und die Wiederherstellungsfunktion dürften noch ein Jahr bereit gestellt werden - die Formulierung ist allerdings im Konjunktiv gehalten.