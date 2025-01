Wuling Zhiguang EV: Kompaktes E-Auto mit viel Platz kostet 6.300 Euro

Wuling selbst nennt das Fahrzeug ein "Multifunktionswerkzeug". Mit seinen 3,68 Metern Länge und 1,53 Metern Breite ist er etwa so groß wie der Fiat Panda - zumindest was die Grundfläche angeht. Damit soll er sich auch durch enge Gassen manövrieren lassen.

Der Kleinstwagen, auch Kei-Car genannt, ist in China sehr beliebt. 2002 kam das erste Modell auf den Markt. Die neueste Version mit E-Antrieb wurde kürzlich vorgestellt und soll das Schweizer Taschenmesser unter den Kompaktwagen sein.

Der Style ist schwer zu beschreiben. Er erinnert an eine Mischung zwischen VW Caddy und Fiat Multipla . Die Rede ist vom E-Auto Zhiguang (Sonnenschein) des chinesischen Herstellers Wuling .

Das Wuling Zhiguang EV besticht allerdings mit einer Höhe von 1,75 Metern und macht damit beinahe dem VW Caddy Konkurrenz. Bei umgeklappten Rücksitzen ergibt sich daraus ein Kofferraum, der 1.117 Liter aufnehmen kann. Zugriff auf die Ladung hat man durch die 2 Schiebetüren rechts und links oder durch die Heckklappe. Der Kofferraum beginnt in einer Höhe von 57 Zentimetern, was ein- und ausladen vereinfachen soll.

Kleines Auto, kleiner Preis

Wuling verkauft sein Zhiguang EV in 2 Ausstattungsvarianten zu einem Preis von umgerechnet 6.300 bzw. 6.700 Euro. Wer umgerechnet 130 Euro anzahlt, erhält einen Rabatt in Höhe von 260 Euro und ein 3,5-Kilowatt-Ladegerät gratis dazu. Das entspricht etwa der Maximalleistung einer gewöhnlichen Haushaltssteckdose und kann das Auto in etwa 5 Stunden aufladen. Installieren muss man es allerdings selber.

Ob es der Wuling Zhiguang EV nach Europa schaffen wird, ist ungewiss. Kei-Cars sind hier weniger gefragt. Ganz ausgeschlossen ist es aber nicht: Mit dem FreZe Nikrob EV gibt es etwa in Europa ein kleines E-Auto ab 13.000 Euro, das auf dem Wuling Hongguang Mini EV basiert.