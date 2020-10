XB-1: Wie es mit dem Concorde-Nachfolger weitergeht

Bessere Concorde

Overture soll eine Lücke schließen, die seit dem Ende der Concorde 2003 besteht. Flüge von London nach New York in 3:15 Stunden gab es seither nicht mehr. In Zukunft soll Passagieren freilich Komfort am Puls der Zeit geboten werden. Dazu zählen Board-Entertainment auf riesigen Bildschirmen, vergleichsweise große Fenster und bestens gefilterte Atemluft. Um das Klima zu schonen, soll Overture künftig mit Biokraftstoffen fliegen. Der Ticketpreis soll zudem niedriger ausfallen, als ehedem in der Concorde und sich auf dem Niveau eines herkömmlichen Langstreckenfluges in der Business Class bewegen.

Nicht zuletzt beschwört Boom Supersonic den US-Patriotismus. In den 60er-Jahren versenkten die USA über eine Milliarde Dollar in ein Überschall-Jet-Projekt von Boeing. Während die europäische Concorde für Begeisterung sorgte, wurde das US-Projekt eingestellt. Overture könnte eine späte Revanche sein.