Xiaomi präsentiert Highend-Modelle mit neuer HyperOS-Software

Die Geräte sind zunächst nur in China verfügbar. Für gewöhnlich wird Xiaomi die neuen Highend-Phones ungefähr Ende Februar auch nach Europa bringen. Die neuen Flaggschiffe werden hierzulande nicht nur später starten, sondern voraussichtlich auch empfindlich teuer sein.

umgerechnet ab 650 Euro (Preis in China)

Starke Spezifikationen

Design-mäßig hat sich Xiaomi offenbar endgültig von den zahlreichen Rundungen verabschiedet und setzt bei seinen Spitzenmodellen künftig ausschließlich auf einen flachen Look, der stark an die aktuellen iPhone-Modell erinnert und Ähnlichkeiten mit dem Samsung Galaxy S23 aufweist.

Sowohl beim Xiaomi 14 Pro als auch beim Standardgerät Xiaomi 14 setzt der Hersteller wieder auf ein Kamera-Setup, das in Zusammenarbeit mit Leica entstanden ist und auf einen völlig neuen Sensor aufbaut. Das Pro-Modell hat zudem eine variable Blende von f/1.4 bis f/4.0.

Der LTPO-OLED-Bildschirm stellt in Sachen Helligkeit so ziemlich jedes andere Smartphone in den Schatten. Es erreicht nämlich eine kurzzeitige Peak-Helligkeit von bis zu 3.000 nits.