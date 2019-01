Xiaomi bringt Redmi Note 7: 48-Megapixel-Kamera für 130 Euro

Preis und Verfügbarkeit

Angetrieben wird das Redmi Note 7 von einem Snapdragon 660 und bis zu 6 GB Arbeitsspeicher. Die Variante 3GB/32GB wird in China zu einem Preis von umgerechnet 130 Euro verkauft. Das Modell mit 4 GB RAM und 64 GB internen Speicher kostet umgerechnet 153 Euro, die 6GB/64GB-Variante kommt demnach auf 188 Euro.

Marktstart ist wie in China. Für gewöhnlich dauert es allerdings nicht lange und das Redmi Note 7 wird auch in allen anderen Märkten, in denen Xiaomi tätig ist, verfügbar sein.