Xiaomi Mi 10: Werbeplakat zeigt bereits das nächste Spitzenmodell

Akku und Präsentation

Der Akku des Mi 10 soll eine Kapazität zwischen 4.500 und 4.800 mAh haben. Schnellladen soll kabelgebunden mit 40 Watt möglich sein, kabellos mit 30 Watt. Das Mi 10 Pro soll einen ähnlich großen Akku haben, der sich jedoch etwas schneller laden lässt. Kabelgebunden könnte das Pro-Modell sogar mit bis zu 66 Watt geladen werden.

Laut dem Plakat soll Xiaomi das Mi 10 am selben Tag vorstellen, wie Samsung sein neues Galaxy S20 - nämlich am 11. Februar. Das klingt zwar nach einer eigenartigen Terminauswahl, könnte aber dennoch wahr sein. Denn Xiaomi präsentiert seine neuen Geräte normalerweise in China, Samsung stellt seine neuen Smartphones in San Francisco vor. Der Zeitunterschied wäre dabei ungefährein Tag.