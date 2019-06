Xiaomi Mi 9 SE im Test: Günstige Konkurrenz für das eigene Spitzenmodell

Es zeigt sich, dass Xiaomi versucht mithilfe von Algorithmen das Beste aus den Bildern herauszuholen. Das gelingt oft aber nur bedingt. Beim Portrait-Modus etwa sind meist auch die Konturen im Vordergrund schon leicht unscharf. Bei Naturfotos schafft es die Kamera hingegen besser, den Vordergrund hervorzuheben und den Hintergrund weichzuzeichnen.

Alles in allem lässt sich von der Kamera des 300-Euro-Smartphones dennoch eine überwiegend positive Bilanz ziehen. Wer eine bessere Kamera will, muss beim Smartphone-Kauf tiefer in die Tasche greifen. Wer ein Budget von rund 300 Euro hat, ist mit dem Xiaomi Mi 9 SE gut beraten.

Akku

Die Kapazität des Akkus gibt Xiaomi mit 3070 mAh an. Das ist etwas weniger als beim Standardmodell des Mi 9 (3300 mAh). Auch bei der Schnellladefunktion müssen sich Mi-9-SE-Nutzer mit etwas weniger begnügen: Maximal 18 statt 27 Watt. Kabellos, also per Qi, kann das Mi 9 SE nicht geladen werden.

Im Alltagsbetrieb kommt man mit dem Mi 9 SE locker über einen Tag. Was den Akku aber auszeichnet, ist, dass er sich sehr rasch laden lässt. In 15 Minuten schafft er es von 10 auf 35 Prozent, vier weitere Minuten später zeigt die Akku-Anzeige 42 Prozent.