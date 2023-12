Kurz vor Launch: Neue Bilder zeigen das Xiaomi-Elektroauto

Immer wieder sind in den vergangenen Monaten Bilder aufgetaucht , auf denen Xiaomi-Auto zu sehen sein soll. Nun dürfte der Hersteller selbst einige Fotos in Umlauf gebracht haben. Sie zeigen, wie ein Promo-Video von dem E-Auto aufgenommen wird.

Seit Jahren geistern Gerüchte über ein Xiaomi-Elektroauto durchs Netz. Diese Spekulationen haben sich bewahrheitet. Denn der offizielle Launch des Xiaomi SU7 steht unmittelbar bevor und dürfte in den nächsten Wochen über die Bühne gehen.

Das sportliche Elektroauto soll in 2 verschiedenen Versionen auf den Markt kommen, die sich in Sachen Antrieb, Akku-Kapazität und Reichweite deutlich unterscheiden.

Reichweite und Batterien

Die Reichweitenangaben sind mit Vorsicht zu genießen, da es sich dabei um den CLTC-Testzyklus handelt, der meist in China angewandt wird. Übersetzt in den in Europa gängigen WLTP-Standard werden die Reichweiten einige Kilometer einbüßen.

Beim Akku der kleineren Variante handelt es sich angeblich um eine LFP-Batterie (Lithium-Eisenphosphat) von BYD. LFP-Batterien haben den Vorteil, dass sie kein Kobalt und auch kein Nickel enthalten und dadurch deutlich günstiger sein sollen. Allerdings sind Lithium-Eisenphosphat-Batterien auch schwerer und sperriger.

Das leistungsstärkere Modell soll auf einer NMC-Batterie (Nickel-Mangan-Cobalt) aufbauen, die von CATL stammt. Diese Variante wird mit einer 800-Volt-Architektur ausgestattet sein, die gegenüber der kleineren Variante mit 400 Volt auch eine höhere Ladeleistung erreichen kann.

➤ Mehr lesen: Luxeed S7 - Huawei präsentiert Konkurrenten für Tesla Model S