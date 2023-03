Neue Fotos zeigen Xiaomi-Elektroauto in freier Wildbahn

Dass Xiaomi an der Entwicklung eines eigenen Elektroautos arbeitet, ist bereits mehrfach bestätigt worden. Lei Jun, der CEO des chinesischen Technologiekonzerns soll mittlerweile die Hälfte seiner Arbeitszeit in das Auto-Projekt stecken.

In den vergangenen Wochen sind immer mehr Bilder aufgetaucht, die einen gut getarnten Prototypen des Xiaomi-Elektroautos bei Testfahrten zeigen sollen. Eine offizielle Präsentation könnte also in den kommenden Wochen und Monaten über die Bühne gehen.