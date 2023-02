Erstes E-Auto mit Natrium-Ionen-Akku präsentiert

Natrium-Ionen-Akkus sind zwar günstiger als Akkus, die Lithium enthalten, kamen bisher allerdings fast nur in kleinen Fahrzeugen wie Elektrorollern zum Einsatz. Das könnte sich ändern. In China wurde das erste Elektroauto mit einem Natrium-Ionen-Akku präsentiert.

Die günstigere Herstellung sind nicht die einzigen Vorteile des Akkus. Die Batterie soll demnach weniger anfällig gegenüber sehr hohen und tiefen Temperaturen sein. Selbst bei -20 Grad sollen 90 Prozent der Kapazität genutzt werden können. Obendrein lasse sich der Akku wesentlich schneller aufladen als Batterien mit Lithium.

China setzt auf Natrium-Ionen-Akkus

Ob der Sehol E10X künftig auch mit Natrium-Ionen-Akkus ausgeliefert wird, ist nicht bekannt. Hina Battery ist jedoch nicht das einzige Unternehmen, das an Natrium-Ionen-Akkus für größere Fahrzeuge arbeitet. Erst im vergangenen November gab es Gerüchte, wonach der chinesische Autogigant BYD an einer Massenproduktion dieser Akkus arbeite. Geplant sei die Inbetriebnahme einer Fabrik noch in der ersten Hälfte des Jahres 2023.