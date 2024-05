Xiaomi SU7 nach 150.000 km schrottreif? Hersteller erklärt seine Aussage

Der Xiaomi-Chef soll in einem Livestream gesagt haben, dass das Elektroauto nur 150.000 bis 200.000 Kilometer Lebenserwartung hat.

Xiaomis Einstieg in die Welt der Elektroautos scheint bislang ziemlich gut zu verlaufen. Das erste Modell geht anscheinend weg wie warme Semmeln und die allermeisten Kund*innen zeigen sich von dem SU7 begeistert.

Nun sorgt allerdings ausgerechnet eine Aussage des Firmengründers und CEO Lei Jun für Irritation. In einem Livestream hat er 150.000 bis 200.000 gefahrene Kilometer sowie die Lebenserwartung des Xiaomi-Elektroautos erwähnt.

➤ Mehr lesen: Tesla Cybertruck in Wien: Kommt er jemals auf Europas Straßen?

Falsch verstanden worden

In der Folge wurde diese so interpretiert, als hätte das Xiaomi SU7 einem Lebenszyklus von maximal 200.000 Kilometer. Das sorgte für ziemlichen Wirbel, da ein solcher Kilometerstand für ein Elektroauto in diesem Segment kein Problem sein sollte.

Nun rückt Xiaomi aus und bemüht sich um Richtigstellung. Die Aussagen von Lei Jun seien falsch verstanden worden, es seien nicht korrekte Schlüsse gezogen worden. Der Xiaomi-Gründer wollte mit der Angabe der Kilometer darauf hinweisen, wie intensiv das E-Auto getestet wurde.

➤ Mehr lesen: Chinesische Nuklear-Batterie soll Handy-Laden überflüssig machen