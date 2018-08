Xperia XZ3: Sony bringt sein erstes Handy mit OLED

Die Kamera des Xperia XZ3 schafft eine Auflösung von 19 Megapixeln und kann Videos in 4K und HDR drehen, außerdem können Slow-Motion-Videos mit 960 fps in Full-HD gefilmt werden. Die Frontkamera schafft eine Auflösung von 13 Megapixeln und soll mit Hilfe des „3D Creators“ auch einen 3D-Scan des eigenen Gesichts ermöglichen.

Schneller Qualcomm-Prozessor

Herzstück des neuen Smartphones ist ein Snapdragon 845 Octa-Core-Prozessor von Qualcomm, der RAM beläuft sich auf vier Gigabyte. Der interne Speicher macht 64 Gigabyte aus, wobei davon laut Sony 15 Gigabyte für Firmware und vorinstallierte Applikationen in Anspruch genommen werden. Dank Unterstützung für microSDXC kann der Speicher um bis zu 512 Gigabyte erweitert werden. Mit Android 9.0 Pie ist die neueste Version von Googles Betriebssystem mit an Bord. Der 3300-mAh-Akku kann über USB-C oder per Qi-Technologie drahtlos geladen werden.