ZTE bringt günstiges Falt-Handy

Ein neues Falthandy aus China will Samsung Konkurrenz machen - v.a. preislich spielt es in einer anderen Liga.

Kreisförmiges Außendisplay

Das AMOLED-Display des Smartphones misst 6,9 Zoll und hat eine Auflösung 2.790 x 1.188 Pixel. Zusätzlich hat Libero Flip ein kreisförmiges Außendisplay mit einer Abmessung von 1,43 Zoll und einer Auflösung von 466 x 466 Pixel. Das runde Außendisplay lässt sich z.B. als Kamera-Sucher oder als Darstellungsfläche für diverse Widgets verwenden - wie eine Uhr oder als Bedienungsoberfläche für die Musikwiedergabe.

Auch mit zwei Kameras kann das ZTE Falthandy aufwarten: Die Hauptkamera hat einen 50 Megapixel-Hauptsensor und ein 2-Megapixel Tiefenschärfenobjektiv, einen 2-MP-Sensor und kann Videos in 4K Qualität aufzeichnen. Diese Kamera sitzt mittig auf der Innenseite vom Libero Flip.

Die Selfie-Kamera hat 16 Megapixel. Durch die Bauweise mit der mittigen Faltung kann es auch in einem Winkel zwischen 60 und 110 Grad aufgestellt werden. So kann das Gerät im gewissen Sinne sogar als Stativ verwendet werden, ähnlich wie das Samsung-Pendant. Das Libero Flip von ZTE ist derzeit nur in China erhältlich, Ende Februar soll es auch in Japan auf den Markt kommen.