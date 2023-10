Dieser 130 Gramm schwere Robotergreifer hebt 100 Kilo

Gegenstände mit einem Robotergreifer zu erfassen und anzuheben, ist nicht immer so einfach. In industriellen Anwendungen sind Pick-and-Place-Roboter allgegenwärtig, aber nicht gleichermaßen gut für verschiedene Gegenstände geeignet. Das Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) hat nun einen Greifer entwickelt, der sanft und stark ist - und außerdem noch sehr leicht und billig.