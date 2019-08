2D-Gold ist eine Million Mal dünner als ein Fingernagel

Gold als Katalysator

Besonders interessant ist das Nano-Gold laut den Forschern als Katalysator, wie Stephen Evans, Leiter der Molecular and Nanoscale Research Group an der Universität Leeds, weiß. „Da die Nanoblätter so dünn sind, ist praktisch jedes Goldatom an der Katalyse beteiligt. Das bedeutet, dass der Prozess sehr effizient ist." Tests haben belegt, dass das 2D-Gold als Katalysator zehn Mal effizienter ist als bisher genutzte Gold-Nanopartikel.

Es könnte aber auch die Geschwindigkeit von medizinischen Diagnostik-Tests oder die Effizienz von Wasserreinigungssystemen erhöhen. Die Einsatzmöglichkeiten sind weitreichend. Generell würden Fabrikanten weniger Gold benötigen, jedoch die gleichen Resultate erzielen, was einen wirtschaftlichen Vorteil bedeuten würde.