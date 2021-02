30.000 Elefanten-Schnappschüsse sollen beim Artenschutz helfen

Ein Zoo in Großbritannien hat die größte Sammlung an Wärmebildern von Elefanten gesammelt. Insgesamt 30.000 Aufnahmen wurden angesammelt. Auf ihnen sind die Elefanten in sämtlichen Posen und Situationen zu sehen.

Die dafür entwickelte günstige Kamera soll dabei helfen, Konflikte zwischen Menschen und Tieren zu reduzieren. Sie soll in Regionen in Afrika und Asien eingesetzt werden, in denen wilde Elefanten in der Nähe von Menschen leben.