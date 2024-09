Münzgroßer Kristall soll Daten 13 Milliarden Jahre lang speichern

Das in dieser Form gespeicherte menschliche Genom wird nun in einer Salzmine in Hallstatt gelagert.

Die Forscher nutzen einen ultraschnellen Laser, um Daten in Hohlräume innerhalb des Siliziumdioxids einzuschreiben – mit Strukturgrößen von nur 20 Nanometern. Dabei werden 2 optische Dimensionen und 3 räumliche Koordinaten verwendet – daher auch das „5D“ im Namen. Entwickelt wurde der Kristall vom Optoelectronics Research Centre (ORC) der Universität Southampton. An der Technologie wird bereits seit mehreren Jahren geforscht .

Forschende der University of Southampton haben einen 5D-Kristall entwickelt, der Daten für einen Zeitraum von Milliarden von Jahren speichern können soll. Jetzt haben sie auf dem Speicherkristall das gesamte menschliche Genom abgespeichert, wie es in einer Mitteilung der Universität heißt.

Organismen wiederherstellen

Mit ihrer extremen Langlebigkeit ist es wahrscheinlich, dass die Kristalle Menschen und andere Spezies überleben werden. Die gespeicherten Informationen erlauben es derzeit zwar nicht, Menschen, Pflanzen oder Tiere zu erschaffen. Denkbar sei das in ferner Zukunft jedoch schon und zuletzt gab es auch große Fortschritte im Bereich der synthetischen Biologie, wie die Forschenden erklären.

„Der 5D-Speicherkristall eröffnet Forschern die Möglichkeit, ein Archiv genomischer Informationen aufzubauen, aus dem komplexe Organismen wie Pflanzen und Tiere wiederhergestellt werden könnten”, wird Peter Kazansky zitiert, der das Forschungsteam geleitet hat.

Milliarden Jahre in der Zukunft könnte es natürlich auch sein, dass der Kristall von künftigen Lebewesen gefunden wird, ohne dass es irgendwelche anderen Bezüge zur heutigen Zivilisation oder Zeit gibt. „Der in den Kristall eingravierte visuelle Schlüssel gibt dem Finder Aufschluss darüber, welche Daten darin gespeichert sind und wie sie verwendet werden könnten“, sagt Kazansky.

Lagerung in Österreich

Gelagert wird der Genom-Kristall übrigens in Hallstatt in Österreich. Im Rahmen des Projekts Memory of Mankind (hier zur Webseite) werden dort in einer Salzmine verschiedene Informationen unserer Zeit gelagert, um sie für Nachwelten zu erhalten.

Das Projekt selbst spricht von der “größten Zeitkapsel der Menschheit”. In der Salzmine würden ideale Bedingungen für die langfristige Lagerung vorherrschen.