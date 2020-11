9 Raumfahrt-Dokus, die man gesehen haben muss

Space Dogs (2019)

Die Straßenhündin Laika war das erste Lebewesen, das der Mensch ins All geschickt hat. Sie überlebte den Flug nicht, ihr Körper verglühte beim Wiedereintritt in die Atmosphäre. Die Regisseure Elsa Kremsner und Levin Peter begeben sich in ihrer Dokumentation auf Spurensuche auf den Moskauer Straßen. Aus der Perspektive zweier Straßenhunde wird ein Einblick in das Leben im heutigen Russland gewehrt.

Immer wieder wird dieser emotionale Streifgang durch die Stadt von bisher unveröffentlichten Bildern des sowjetischen Raumfahrtprogramms unterbrochen. Mindestens 48 Straßenhunde schickte man zwischen 1951 und 1966 ins All, etwa 30 von ihnen überlebten den Flug. Zeitgleich experimentierten die Amerikaner mit Menschenaffen, die sie ins All schickten. Was das für Tier und Forschung bedeutete, wird in der Dokumentation hinterfragt.

Der Film lief 2019 bei der Viennale und soll nach aktueller Planung ab 4. Dezember in die österreichischen Kinos kommen. Zudem sollen Sondertermine mit anschließenden Gesprächen stattfinden.