Forscher erklärt, warum wir noch keine Aliens entdeckt haben

Auch in den nächsten 60 Jahren sei es unwahrscheinlich, auf elektromagnetische Signale von Außerirdischen zu stoßen.

Die pessimistische Erklärung ist, dass die Absenz der Signale der Beleg dafür sei, dass es schlichtweg kein anderes intelligentes Leben in unserer Galaxie gibt.

Erstere geht davon aus, dass die Menschen bisher nicht ausreichend sensible Detektoren genutzt haben oder die Signale schlichtweg verpasst oder übersehen haben. Wir könnten etwa unsere Teleskope in die falsche Richtung ausgerichtet haben.

Menschen wurden bisher noch nie von Aliens kontaktiert. Die Suche nach Radiosignalen von außerirdischen Zivilisationen bleibt bis heute erfolglos. Die vorherrschende Erklärung für diese Funkstille teilt sich laut dem Forscher Claudio Grimaldi der Polytechnischen Universität von Lausanne (EPFL) in der Schweiz in eine optimistische und eine pessimistische Kategorie ein.

Erde befindet sich in einer Blase

Grimaldi und sein Team hat eine andere Erklärung. Ihm zufolge könne sich die Erde in einer Blase befinden, in die bisher keine außerirdischen Signale vorgedrungen sind. Der Weltraum sei schlichtweg zu groß, um ihn auf diese Signale zu durchforsten. Es ist also möglich, dass nicht genug außerirdische Übertragungen unseren Weg kreuzen.

Diese Aussage basiert auf einem statistischen Modell. Dieses wurde zuvor dafür verwendet, um poröse Materialien, wie etwa Schwämme, zu untersuchen. In diesem Fall wurde es eingesetzt, um die Verteilung von außerirdischen Signalgebern zu bewerten, die sich im Weltraum befinden könnten. Die Poren in den Schwämmen stellen dabei jene Regionen dar, in denen keine Signale vorhanden sind.

Detektion könnte noch lange dauern

Das Modell geht von der Annahme aus, dass es zu jedem Zeitpunkt mindestens eine Quelle elektromagnetischer technischer Signale in der Milchstraße gibt und sich die Erde seit mindestens 6 Jahrzehnten in einer „stillen“ Blase befindet.