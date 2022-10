Deshalb ist die Erde für Aliens uninteressant

27.10.2022

Außerirdische könnten die Milchstraße kolonialisieren, ohne dass wir es merken. Unser Sonnensystem ist vielleicht nicht attraktiv.

Wieso wurden auf der Erde noch immer keine Aliens registriert? Dieser These gehen 2 Astronomen in einem kürzlich erschienenen Paper auf den Grund. Damit hinterfragen sie auch das Fermi-Paradoxon. Ihre These: Die Sonne unseres Sonnensystems ist den Außerirdischen einfach zu kurzlebig. Der Physiker Enrico Fermi ging in den 50er-Jahren davon aus, dass sich expandierende, intelligente Zivilisationen schnell über eine Galaxie ausbreiten können. Der US-Autor Michael Hart erweiterte 1975 die Behauptung und nahm an, dass eine Zivilisation Raumschiffe zu ihren nächsten 100 Sternen ausschickt, um sie zu kolonialisieren. Jede dieser Kolonien würde wiederum weitere 100 Sternensysteme besiedeln, bis die ganze Galaxie besiedelt ist.

Galaxie in nur 650.000 Jahren kolonialisiert Dass in unserem Sonnensystem noch immer keine Aliens nachgewiesen wurden, würde laut Hart zeigen, dass solche Zivilisationen nicht existieren. Denn um unsere Milchstraße mit dieser Methode vollständig zu erforschen, sind nur 650.000 Jahre nötig - sofern die Aliens permanent mit einer 10-prozentigen Lichtgeschwindigkeit unterwegs sind. Sind wir also die einzigen intelligenten Lebensformen in unserem Sonnensystem?