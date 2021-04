Apollo-11-Astronaut Michael Collins gestorben

Michael Collins hatte einen besonders schwierigen Job, als die NASA 1969 den ersten Mann auf den Mond brachte. Zusammen mit Neil Armstrong und Buzz Aldrin flog Collins im Rahmen der Apollo 11 Mission zum Mond. Als Pilot der Raumkapsel betrat er den Erdtrabanten allerdings nicht, sondern musste im All bleiben, während seine Kollegen Geschichte schrieben. Später bezeichnete man ihn deshalb als "Einsamsten Mann der Geschichte".

Heute ist Michael Collins im Alter von 90 Jahren gestorben. Das teilte die NASA mit. Er wurde am 31. Oktober 1931 in Rom, Italien, geboren, wo sein Vater stationiert war. Nach seinem Studium trat er der US Air Force bei und wurde Pilot. 1963 wurde er in das Astronauten-Programm aufgenommen.