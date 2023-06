Diese App macht aus dem Smartphone ein Thermometer

Damit die Fiebermessung aussagekräftig ist, muss der Touchscreen etwa 90 Sekunden gegen die Stirn gedrückt werden, damit ausreichend Körperwärme auf das Gerät übertragen werden kann, heißt es in einer Aussendung der University of Washington .

Schon heute kommen in Smartphones sogenannte Thermistoren zum Einsatz, um die Temperatur im Inneren des Geräts zu messen und Sicherheitsvorkehrungen aktivieren zu können, wenn etwa der Akku überhitzt. Sie können zwar die Körpertemperatur von Nutzer*innen nicht direkt messen. Sie können aber dazu verwendet werden, um die Menge an Wärmeenergie zu erfassen, die zwischen Nutzer*innen und ihren Geräten ausgetauscht wird.

Die FeverPhone genannte App wurde im Rahmen einer klinischen Studie an 37 Personen getestet. 16 davon hatten leichtes Fieber. Die Ergebnisse der Fiebermessungen wurden mit den Messwerten eines Mundthermometers verglichen. Die durchschnittliche Abweichung betrug dabei lediglich 0,23 Grad. Das entspricht in etwa der Genauigkeit von Thermometern für den Hausgebrauch.

Getestet wurde die App mit 3 Smartphone-Modellen. Die Forscher*innen wollen nun weitere Versuche durchführen und die App auch auf Smartwatches testen. Ihre Forschungsergebnisse hat das Team um den Informatiker Joseph Breda im Fachjournal Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies veröffentlicht. Ob die App jemals in den regulären App Stores veröffentlicht wird, steht noch nicht fest.