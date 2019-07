Ariane 6 Rakete: So steht es um Europas Hoffnungsträger im All

Europas Rolle in der Raumfahrt

Was heißt das jetzt für die Ariane 6? Die Esa hat dem Hersteller Ariane Group eine gewisse Anzahl von institutionellen Starts pro Jahr zugesagt. Allerdings habe sie ihrerseits dafür nicht die festen Zusagen der Mitgliedstaaten - insbesondere nicht von Deutschland - erhalten, merkt Ulrich Walter an. „Auf der anderen Seite gibt es die Vorgabe der europäischen Nationen, einen eigenen Zugang zum Weltraum zu haben.“

Dadurch werde die Esa erpressbar, denn ArianeGroup könnte als Ausgleich für fehlende zugesagte Starts staatlicher Institutionen höhere Kosten pro Start verlangen - Geld, das die Esa-Staaten also wieder zuschießen müssten, so Walter. „Falls das einträfe, würden die Flüge für die Europäer kaum billiger. Sie müssen nach wie vor Geld zuschießen, damit sie den vereinbarten freien Zugang zum Weltraum haben können“, schätzt der Experte.

Zweifel gegenüber Ariane 6

In Deutschland bekennt man sich zwar zur Verpflichtung für die neue Trägerrakete - allerdings nicht frei von deutlichen Zweifeln. „Wir wollen die Ariane 6 fertigbauen. Wir wollen möglichst viel an institutionellen Starts auf die Ariane 6 bringen“, betont der Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, Thomas Jarzombek. Man glaube, dass die Ariane 6 von ihren technischen Fähigkeiten her eine gute Rakete sei, ergänzt er. In Sachen Geld sieht das anders aus. „Wir sind unsicher, wie die kommerzielle Perspektive der Ariane 6 aussieht.“

Godart von ArianeGroup warnt hingegen: „Wir müssen aufpassen, dass Europa am Ball bleibt.“ Europa müsse sich schon überlegen, ob es insgesamt nicht zu wenig in die Raumfahrt investiere. Ulrich Walter ist hingegen der Ansicht, dass das aktuelle Umfeld in Europa noch eine Schutzhülle für die Ariane bilde. Aber langfristig werde diese Schutzhülle nicht standhalten, so der Experte. „Es müssen jetzt die Alarmglocken klingeln.“