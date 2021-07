Asteroid von der Größe eines Hochhauses fliegt an Erde vorbei

Ein riesiger Asteroid mit der Bezeichnung 2008GO20 kommt am kommenden Sonntag, den 25. Juli 2021, an der Erde vorbei. Er fliegt mit einer Geschwindigkeit von etwa 30.000 Kilometer pro Stunde und wird die Erde in einer Entfernung von knapp der dreifachen Monddistanz (konkret: 2,8 Millionen Kilometer) passieren. Seine Größe wird von der NASA zwischen 97 und 220 Meter geschätzt. Höchstwahrscheinlich sind es etwa 120 Meter. Damit ist er in etwa so groß, wie ein Hochhaus.

Der Asteroid ist aufgrund seiner Bahn und Distanz als Apollo-Typ klassifiziert. Auch wenn bei diesem nun kein Einschlagsrisiko besteht, könnte es bei diesem Typ aufgrund einer Veränderung der Flugbahn vorkommen.

2019YM6

Der nächste Vorbeiflug eines ähnlich großen Asteroiden wird am 31. Juli erfolgen. 2019YM6 hat laut NASA einen Durchmesser von 128 Meter. Er wird die Erde allerdings in einem etwas größeren Abstand passieren. Sein Vorbeiflug wird demnach in gut 4,2 Millionen Kilometer stattfinden.

Alle kommenden Vorbeiflüge von Asteroiden an der Erde könnt ihr bei der NASA nachlesen.