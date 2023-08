Spinnenroboter sollen Asteroiden zu Weltraum-Habitat umbauen

Ceres Station in "The Expanse"

Die Idee, Asteroiden zu Habitaten für Menschen im All umzubauen, ist schon alt. In Science-Fiction-Erzählungen wurde das Prinzip anschaulich gemacht, u.a. in der Serie "The Expanse". Darin kommt der Asteroid Ceres vor, der in stärkere Drehung versetzt und zur Heimat von 6 Millionen Menschen wird. Ceres wird dabei in seiner Kugelform belassen, das Habitat besteht aus in den Fels gebohrten Tunneln in mehreren Ebenen. Dabei werden auch physische Effekte wie unterschiedliche Schwerkraft je nach Abstand zum Kern des Asteroiden und damit verbundene soziale Auswirkungen porträtiert.