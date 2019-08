Astronomen entdecken bizarren Exoplaneten

Forscher haben vor kurzem einen Planeten entdeckt, der eine ungewöhnliche Eigenschaft hat. HR 5183 b hat die dreifache Masse des Jupiters und bewegt sich in einer eiförmigen Umlaufbahn um seinen Stern. Davon berichtet das California Institute of Technology in einer Presseaussendung. Eine Studie, die demnächst im Astronomical Journal veröffentlicht wird, soll einen Erklärungsversuch liefern, warum der Planet diese ungewöhnliche Umlaufbahn hat.

„Dieser Planet ist anders als alle Planeten in unserem Sonnensystem aber auch anders, als alle anderen Exoplaneten, die wir bisher entdeckt haben“, sagt Sarah Blunt, eine Caltech-Doktorandin und Autorin der Studie. Seine Umlaufbahn deutet demnach auf eine ungewöhnliche Art und Weise hin, wie er sich entwickelt und gebildet hat.