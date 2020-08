Aus dem Glückshormon Dopamin wird Metall gemacht

Metallersatz für Smartphones

Doch die Erzeugung von Wasserstoff ist nicht das einzige Projekt, das der Linzer Forscher am Radar hat: „Wir wollen ein Material schaffen, das wir bei Mikrochips einsetzen können und somit erreichen, dass man kein Metall mehr braucht für Smartphones und andere elektronische Geräte. Unsere Vision ist es, organisch biologische Materialien in allen Bereichen, in der man von Ressourcen abhängig ist, einzusetzen und diese schrittweise zu ersetzen.“ Das sei herausfordernd, aber möglich, so der Forscher.

In modernen Smartphones stecken rund 30 verschiedene Metalle. Darunter befinden sich Kupfer, Aluminium, Nickel, Zinn, Gold, Silber, Platin, Kobalt, Tantal und Seltene Erden. Zinn wird etwa zum Löten der Bauteile benötigt, Kupfer leitet den Strom, Tantal dient zum Speichern von Energie und Kobalt ist im Akku.

Schwieriger Rohstoffabbau

Allen Metallen gemein ist, dass sie mühsam gewonnen werden müssen und das oft in Ländern, in denen Menschenrechte und Naturschutz nicht gerade groß geschrieben werden. Stoffe wie Zinn, Tantal und Gold sind zudem als sogenannte „Konfliktstoffe“ eingestuft, weil sie aus Fördergebieten stammen, die in bürgerkriegsumkämpften Regionen wie dem Kongo vorkommen und damit der Kauf von Waffen finanziert wird. Diese Stoffe werden meistens außerhalb staatlicher Kontrolle abgebaut. Oft liegen die Abbaugebiete in tropischen Regenwäldern, die für die Rohstoff-Förderung abgeholzt werden.

„Wir haben etwa herausgefunden, dass wir mit Polydopamin nicht nur Wasserstoff erzeugen können, sondern diesen auch im Material selbst speichern. Somit lässt sich Polydopamin als Schnittstelle einsetzen für biologische oder medizinische Anwendungen“, erzählt Stadler über seine aktuelle Forschungsarbeit.

„Damit könnte man dann etwa auch einen Energiespeicher machen, der so klein ist wie eine Batterie. Der könnte Handys mit Strom versorgen“, so der Forscher, der „groß denkt“: „Statt neue Probleme zu schaffen, möchte ich mit Technologie versuchen, Dinge besser zu machen und dabei auf natürliche Ressourcen setzen.“