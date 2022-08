Forscher wollen ausgestorbenen Beutelwolf wieder zum Leben erwecken

Das letzte bekannte Exemplar des Beutelwolfs, auch bekannt als Tasmanischer Tiger, starb 1936 in einem Zoo auf Tasmanien. Nun wollen australische Forscher*innen die ausgestorbene Art wieder zum Leben erwecken.

Das fleischfressende Beuteltier starb dabei schon vor fast 2.000 Jahren aus. Nur eine kleine Population auf der australischen Insel Tasmanien konnte sich noch halten. Der Mensch sah den Beutelwolf allerdings als Gefahr für seine Schafe und Hühner an - womit sein Schicksal besiegelt war. Anfang des 20. Jahrhunderts galt die Art als selten, 1930 wurde das letzte bekannte Exemplar in der Natur getötet.

Genetik machte enorme Fortschritte

Durch die Fortschritte in der Genetik wollen Wissenschaftler*innen jetzt versuchen, den Tasmanischen Tiger wieder zum Leben zu erwecken. "Wir sollten uns zuallererst dafür einsetzen, dass wir in erster Linie unsere Artenvielfalt vor weiterem Aussterben schützen müssen. Aber leider sehen wir keine Verlangsamung des Artenverlusts", sagte Forschungsleiter Andrew Pask, Professor an der University of Melbourne, gegenüber CNN.