Autonomer Roboter unterstützt Bergretter im alpinen Gelände

Roboter mit mehreren Beinen sind stabiler als zweibeinige. Da viele davon bei der Fortbewegung den Boden berühren müssen, leidet die Manövrierfähigkeit des Roboters. Nun haben Forscher*innen der japanischen Uni Osaka einen Tausendfüßler-ähnlichen Roboter entwickelt, der sich wellenförmig fortbewegt und seine Form dem Untergrund anpasst.

So erhält er eine Stabilität, die vielbeinige Roboter normalerweise nur mit hohem Rechenaufwand erreichen. Er besteht aus 6 Segmenten mit jeweils 2 Beinen. Jedes Bein wird gesondert gesteuert.

9 Kilo schwer

Insgesamt ist der Robo-Wurm 135 Zentimeter lang und wiegt knapp 9 Kilogramm. Die Segmente sind durch flexible Gelenke aneinandergekoppelt, die sich in fast jeden Winkel biegen können. Dadurch kann sich der Roboter fast auf jedem Gelände gut fortbewegen. Anstatt in einer geraden Linie bewegt sich der Wurm in „S“-Kurven fort, sodass er nicht umkippen kann.

„Wir wurden von der Fähigkeit bestimmter extrem agiler Insekten inspiriert, die dynamische Instabilität ihrer eigenen Bewegungen kontrollieren, um schnelle Bewegungsänderungen herbeizuführen“, sagt der Studienautor Shinya Aoi. Der Roboter steuert sein Ziel mittels eines Laserentfernungsscanners an.

Das Team sieht Anwendungen in einer Vielzahl von Szenarien, etwa bei Such- und Rettungseinsätzen, bei der Arbeit in gefährlichen Umgebungen oder bei der Erkundung anderer Planeten.