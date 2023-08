Wie Sanitäter mit Mixed Reality für Katastrophen trainieren

Dabei werden virtuelle Szenarien mit realen Objekten, wie Beatmungsbeutel oder Reanimationshilfen, in Echtzeit gekoppelt. Durch die Brille sehen die Träger*innen die Umgebung so, als würden sie sich beispielsweise in einem Tunnel befinden, obwohl sie in Wirklichkeit im eigenen Ausbildungszentrum sind. Auch können virtuelle Verletzte eingeblendet werden, um ein realistisches Szenario zu ermöglichen.

Reale Hightech-Puppen

Das „EU Horizon 2020“-Forschungsprojekt „MED1stMR“ soll künftig für medizinische Einsatzkräfte in ganz Europa zum Einsatz kommen. Dabei tragen die Einsatzkräfte eine MR-Brille und spielen die Unglücksfälle durch. Zusätzlich zu den virtuellen Opfern kommen Hightech-Simulationspuppen („Manikins“) zum Einsatz.

„Komplexe Notfallsituationen mit vielen unterschiedlichen Verletzungen werden in einer sicheren Umgebung trainiert – auch mit zusätzlichen Stressoren wie Kindern oder Senioren. Vom Busunfall bis hin zum Terroranschlag sind viele Szenarien möglich“, sagt Helmut Schrom-Feiertag, Projektkoordinator und Forscher am AIT Center for Technology Experience. Das Training ist an den jeweiligen Ausbildungsstand anpassbar und an jedem Ort ausführbar.