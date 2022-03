Virtueller Tennistrainer verbessert Spieltechnik im Wohnzimmer

Es gibt zahlreiche Rennspiele, mit denen man die herausforderndsten Strecken der Welt virtuell befahren kann. Das Schweizer Start-up Way Ahead will in Zusammenarbeit mit Porsche es künftig aber auch möglich machen, generell alle öffentlichen Straßen wie beispielsweise den eigenen Arbeitsweg in die virtuelle Welt zu übertragen und diese in einem virtuellen Porsche abzufahren. So wird es möglich, seine Lieblingsstrecken auch einmal ohne Tempolimit und in einem leistungsstarken Sportauto in der virtuellen Welt zu erleben.

Handy-Kamera

Um seine Fähigkeiten als Rennfahrer*in unter Beweis stellen zu können, müssen Nutzer*innen des geplanten Rennspiels „Virtual Roads“ die gewünschte Strecke per Handykamera aufnehmen. Das Smartphone wird dabei am Rückspiegel oder hinter der Windschutzscheibe des eigenen Autos über eine Halterung angebracht.

Andere Fahrzeuge oder Passant*innen werden in der virtuellen Rennstrecke nicht berücksichtigt und aus den Bildern entfernt. Die aufgezeichnete Strecke kann bis zu acht Kilometer betragen. Was Nutzer*innen dann zum Spielen noch benötigen, ist die App von Way Ahead. Später soll auch eine Virtual-Reality-Anbindung möglich gemacht werden, um das Fahrerlebnis noch weiter zu steigern.

Die Touren lassen sich auch mit anderen Spieler*innen weltweit teilen. Bis man allerdings in den Genuss von Virtual Roads kommen kann, wird es noch rund zwei Jahre dauern.