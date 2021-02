Beeindruckende Nahaufnahme vom Mond durch neue Technologie

Ein Test eines leistungsstarken neuen Radargerätes ermöglicht von der Erde aus die Mondoberfläche detailliert zu sehen. Die so geschaffene Aufnahme zeigt Gegenstände bis zu einer Größe von nur 5 Metern auf dem Erdtrabanten, wie das National Radio Astronomy Observatory in einer Mitteilung schreibt.

In einem Test im November 2020 sendete ein neue Sender ein Radarsignal an den Mond, das speziell auf den Landeplatz Apollo 15 abzielte. Dieses Signal wurde beim Zurückprallen vom Very Long Baseline Array empfangen. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk an 10 Observatorien quer durch die USA.

Dieses Foto ist nun das Ergebnis. Das runde Element im oberen, mittigen Bereich des Fotos ist ein Krater namens Hadley C mit einem Durchmesser von etwa 6 Kilometern. Daran schlängelt sich die Mondrille Rima Hadley vorbei, die etwa 1,5 Kilometer breit und zwischen 180 und 270 Meter tief ist.