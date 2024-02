Wie im Fußballstadion: Benachbarte Sternhaufen bewegen sich als Welle

Wiener Wissenschaftler sorgen mit einer neuen Entdeckung für Aufsehen: Eine Welle im Weltraum, die nicht nur so aussieht, sondern sich auch so verhält.

Vor wenigen Jahren entdeckten Forscher*innen von der Universität Wien gemeinsam mit Kolleg*innen aus Harvard eine zusammenhängende Kette an Gaswolken , die entlang des Spiralarms unserer Galaxie Sternhaufen bilden. Diese wird Radcliffe -Welle genannt. Der Wiener Astrophysiker João Alves erklärte nun gemeinsam mit Kolleg*innen aus Harvard und der LMU München , dass diese Sternhaufen nicht nur wie eine Welle aussehen, sondern sich auch so bewegen. Kürzlich veröffentlichten sie dazu einen Artikel im Fachmagazin Nature .

"Indem wir die Bewegung der jungen Sterne, die erst vor kurzem aus Gaswolken entlang der Radcliffe-Welle geboren wurden, untersucht haben, konnten wir die Bewegung des Gases, aus denen sie geboren wurden, verfolgen und zeigen, dass sich die Radcliffe-Welle tatsächlich wellt", erklärt Ralf Konietzka von der Universität Harvard.

"Das war die letzte offene Frage bezüglich des physikalischen Status der Radcliffe-Welle", erklärt Alves. "Es ist in der Tat eine physikalisch oszillierende titanische Gaswelle in der Nähe unserer Sonne. Die Radcliffe-Welle kann nun, da wir verstehen, wie sie physikalisch funktioniert, unser Labor im Weltall sein und uns so zu weiteren Erkenntnissen verhelfen." Eine erste Schlussfolgerung können die Forscher*innen daraus bereits ziehen: "Die Art der Oszillation der Welle deutet darauf hin, dass es keine signifikante Menge an dunkler Materie in unserer galaktischen Nachbarschaft gibt", sagt Alves.

Wie ist die Welle entstanden?

Als nächstes wollen die Wissenschaftler*innen klären, was zur Entstehung der Radcliffe-Welle geführt hat oder warum sie sich auf eine bestimmte Art und Weise wellt. Auch die Oszillation ist ein Rätsel – so fragen sich die Forscher*innen etwa, wie viele solcher Wellen es in unserer Milchstraße gibt bzw. in anderen Galaxien.

Die Erkenntnisse der Forscher*innen deuten außerdem darauf hin, dass die Welle eine Art Rückgrat in unserer Galaxie darstellt, denn sie macht fast die Hälfte der Länge und ein Fünftel der Breite des lokalen Spiralarms aus. Deshalb fragen sie sich nun auch, ob die Wellenbewegungen bedeuten könnten, dass die Spiralarme von Galaxien im Allgemeinen oszillieren. "Das würde unser Verständnis von Galaxien auf spannende Art vertiefen, denn dann wären sie noch dynamischer als bisher angenommen", so Alves. All das wird Inhalt weiterer Studien sein, "die gute Zusammenarbeit zwischen der Universität Wien und der Universität Harvard in diesem Bereich wird noch einige spannende Ergebnisse bringen", sagt Alves.