Bill Gates schreibt Buch über das Verhindern der nächsten Pandemie

In Schwurbler-Kreisen wird der Microsoft-Gründer Bill Gates aus unnachvollziehbaren Gründen mit der Corona-Pandemie in Verbindung gesetzt. Manche behaupten sogar, dass er für Chips in den Schutzimpfungen verantwortlich oder ein Echsenwesen ist.

Wie Bloomberg berichtet, plant Gates die Veröffentlichung eines Buches am 3. Mai, das sich der Prävention einer weiteren globalen Gesundheitskrise widmet. In einem Blogbeitrag, in dem er es ankündigt, schreibt der 66-jährige: "Wir müssen das nicht noch einmal tun.“ COVID habe nur noch deutlicher gemacht, dass „die Welt der Beseitigung von Pandemien, die die Menscheit bedrohen, Priorität einräumen muss.“