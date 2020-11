Bill Gates: "Sollten uns die nächsten 6 Monate große Sorgen machen"

“Impfstoffe werden funktionieren”

Die Entwicklung der Impfstoffe sieht Gates auf einem guten Weg. "Fast alle Impfstoffe werden funktionieren und eine sehr hohe Wirksamkeit aufweisen", so Gates.

In den USA steht jetzt am 26. November mit Thanksgiving ein wichtiger Feiertag an, an dem üblicherweise große Familienfeiern stattfinden. Seine Mitbürger ruft Gates darum dazu auf, gerade zu den Feiertagen vorsichtig zu sein und auf große Treffen zu verzichten. Man solle nicht in Kauf nehmen, dass Verwandte zu den letzten Opfern der Pandemie gehört. Gates selbst gibt an, nur eine kleine Feier zu planen, bei der Verwandte per Video zugeschaltet sein werden.