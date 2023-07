Bizarrer Stern verblüfft Astronomen

In einer in der Fachzeitschrift Nature erschienenen Studie vermuten die Forscherin, dass die allmähliche Abkühlung des Sterns damit zu tun haben könnte, dass er so "zwiegespalten" ist. Bei Weißen Zwergen handelt es sich nämlich um die Überreste von Sternen wie unserer Sonne. Nachdem sich unsere Sonne am Ende ihres Lebens zu einem Roten Riesen aufgebläht hat, implodiert der Stern und lässt einen Weißen Zwerg zurück. Dieser ist nur noch so groß wie die Erde, hat aber immer noch in etwa die Masse der Sonne.

Wasserstoff normalerweise an der Oberfläche

Das starke Gravitationsfeld des Sterns bewirkt, dass schwerere Elemente in den Kern absinken und die leichteren an die Oberfläche kommen. Wasserstoff hat als leichtestes Element die besten Chancen, ganz nach oben zu kommen. Kühlt der Stern allerdings langsam ab (unter 30.000 Grad Celsius), wirft die dickere Heliumschicht unter dem Wasserstoff Blasen und tritt so an die Oberfläche. Es ist eine Seltenheit, ein solches Naturschauspiel zu erleben. "Nicht alle Weiße Zwerge gehen auf ihrer Oberfläche von der Wasserstoff- zur Heliumdominanz über", sagt Caiazzo. "Möglicherweise haben wir einen solchen Weißen Zwerg auf frischer Tat ertappt."

Wieso passiert das allerdings nur auf einer Seite des Sterns? Grund dafür könnte laut Caiazzo ein asymmetrisches Magnetfeld sein, das auf einer Seite des Himmelskörpers etwas stärker ist als auf der anderen und die Blasenbildung unterdrückt. Schon eine geringfügige Änderung von einigen Dutzend Gauß würde für einen solchen Störeffekt genügen.