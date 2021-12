Kannibalistischer Stern lässt seltenen Weißen Zwerg entstehen

Mit einer neuen astronomischen Entdeckung konnten Forscher*innen die Entstehung einer bisher kaum erforschten Sternenklasse nachweisen. In einem Doppelsternsystem (binäres Sternensystem) haben die Wissenschaftler*innen der des Center for Astrophysics des Havard und Smithsonian einen sehr seltenen Weißen Zwerg gefunden, dessen Existenz bisher ungeklärt war.

Bisher konnten zwar ELMs und Doppelsternsysteme mit normalen Weißen Zwergen beobachtet werden. Einen Moment, in dem sich ein Weißer Zwerg gerade in der Transformation zu einem ELM befindet, hatte man bisher aber nicht abgepasst. Neue Daten des ESA-Weltraumteleskops Gaia und der Zwicky Transient Facility von Caltech konnten 50 Kandidaten identifiziert werden, die zum ELM werden könnten.

"Das Universum ist nicht alt genug, damit diese Sterne durch normale Evolution entstehen", sagt Kareem El-Badry der die Forschung leitet, in einem Statement . Deshalb gingen Astronom*innen davon aus, dass sich solche ELM-Weiße-Zwerge nur in Doppelsternsystemen bilden können.

Eiförmiger Weißer Zwerg

21 dieser Kandidaten wurden nun untersucht. "100 Prozent von ihnen waren in jenem Vor-ELM-Stadium, nach dem wir gesucht hatten", sagt El-Baldry. Sie waren ein wenig stärker aufgeblasen als ELMs und befanden sich in Doppelsternsystemen, die als Kataklysmische Veränderliche bezeichnet werden. Hier ist die Schwerkraft ihres Begleitsterns ist so stark, dass sich der Weiße Zwerg eiförmig bzw. tropfenförmig verformt.

13 der identifizierten Sterne verlieren noch Masse an ihren Kompagnon. Die übrigen 8 Exemplare verlieren keine Masse mehr und waren heißer als alle anderen Kataklysmischen Veränderlichen, die bisher gefunden wurden. Mit der Entdeckung könnte eine Lücke in der Sternen-Evolutionstheorie geschlossen werden. Die Ergebnisse sind im Fachmagazin Monthly Notices of the Royal Astronomical Society erschienen.