Boeing-CEO: "Wir könnten Musks Tesla aus dem All wieder zurückholen"

Wer kann schneller Astronauten ins All schicken? Das Space-Race zwischen Boeing und SpaceX spitzt sich zu.

Natürlich war das eine Anspielung auf Boeings größten Rivalen im Bereich Raumfahrt. Beim ersten Testflug Schwerlastrakete Falcon Heavy im Februar hat Elon Musk mit SpaceX einen Tesla-Roadster mit dem Spaceman ins All geschossen. Seither zieht das Auto in den unendlichen Weiten seine Kreise.

Boeing habe keine Pläne, Autos in All zu befördern, sagte der CEO des Luftfahrtgiganten Dennis Muilenburg auf einer Veranstaltung zum Thema Raumfahrt: "Wir könnten uns aber das eine Auto da draußen schnappen und wieder zurückbringen."

Wettrennen

Der Luftfahrtriese Boeing baut Raketen und Raumschiffe seit den 1960er Jahren und hat in den vergangenen Jahren unter CEO seine Bemühungen in Sachen Raumfahrt wieder intensiviert. Um bemannte Flüge ins All ist zwischen Boeing und SpaceX ein regelrechtes Wettrennen entstanden.