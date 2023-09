Wie Brot und Gebäck nachhaltiger hergestellt werden kann

Künstliche Intelligenz (KI) hat in zahlreichen Bereichen Einzug gehalten – auch in mehreren Bäckereien. Die Integration von KI in dieser Branche verspricht vor allem eine nachhaltigere und profitablere Zukunft der Betriebe. Sie kann ihnen dabei helfen, ihre Produktionsprozesse und Produktqualität durch fortschrittliche Datenanalyse zu optimieren sowie Kosten zu senken.

Mithilfe von KI können Bäckereien aber auch die Konsumnachfrage genauer vorhersagen und ihre Produktion entsprechend anpassen. So kann die Menge unverkaufter Ware, die normalerweise weggeworfen wird, deutlich reduziert werden. Das wirkt sich nicht nur positiv auf die Umwelt, sondern auch auf die Bilanz der Bäckereien aus. Durch die Steigerung der Effizienz können die Betriebe ihre Rentabilität steigern und ihre Gesamtkosten senken.

Mengenprognose

Die Münchener Bäckerei-Kette Höflinger-Müller bringt beispielsweise eine KI namens Charly zum Einsatz. Die hilft bei der Vorhersage, wann Kund*innen wie viele Backwaren kaufen werden. Auf diese Weise weiß die entsprechende Filiale, wie viele Semmeln, Brezeln oder Mohnweckerl sie in der nächsten Stunde produzieren und anbieten soll.

Der zusätzliche Vorteil: Die Backwaren sind frischer, weil nicht auf Vorrat vorgebacken wird. Es gibt also weniger Kundenbeschwerden. Dies steigert nicht nur den Gewinn, sondern schont auch Ressourcen. Über eine App werden die Mitarbeiter*innen in jeder Filiale stündlich über die nötige Menge an Backwaren in Kenntnis gesetzt.

Historische Daten

Entwickelt wurde Charly vom deutschen Start-up Delicious Data. Die KI basiert unter anderem auf historische Verkaufs- sowie Wetterdaten, zumal die Nachfrage auch stark vom Wetter abhängt.