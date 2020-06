Das Brot, das aus dem Labor kam

Im Rahmen des Forschungsprojekts FermKult haben die Forscher so die einzige in Österreich existierende Datenbank von teigrelevanten Mikroorganismen wie Hefen und Milchsäurebakterien zusammengetragen. Denn das Zusammenspiel der mikroskopisch kleinen Lebewesen mit Wasser, Mehl, Luft und Wärme entscheidet, ob aus dem Teig ein kulinarisches Meisterbrot wird. Für Profi-Bäcker spielt zudem auch die Stabilität der Mikrobiota eine wichtige Rolle. Ist diese bei einem Sauerteig nicht gewährleistet, kann es bei warmen Temperaturen im Sommer bei der Verarbeitung schnell zu Problemen kommen.

Langer Reifeprozess

„Gutes Brot ist wie guter Wein. Neben der richtigen Mischung an Mikroorganismen braucht ein Teig vor allem eines: viel Zeit“, erklärt Kummer im futurezone-Interview. „Bei einer langen Fermentation des Teigs findet quasi eine Vorverdauung durch die Mikroorganismen statt. Dadurch wird das Brot leichter verträglich. Die Abbauprodukte der Milchsäurekeime wiederum sorgen für ein komplexes Aroma. Durch das Verfahren bekomme ich zudem mehr Wasser in das Produkt, was die Frischhaltung von Brot und Gebäck entscheidend erhöht.“