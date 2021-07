Burgenländer Jungforscher in USA ausgezeichnet

Gerhardter und Zefferer wurden Freitagabend für ihre Forschungsarbeit in der Kategorie „Energy and Transportation“ mit einem zweiten Preis und 1500 Dollar belohnt. Kurz zuvor konnten sie bereits in einer Spezialkategorie den von der United Airlines Foundation gestifteten dritten Preis und 2500 Dollar einheimsen. Die Intel ISEF gilt als der größte internationale Jungforscher-Wettbewerb, zu dem jedes Jahr mehr als 1500 Schüler aus über 70 Ländern anreisen.

Luftwiderstand verringern

Die beiden Burgenländer hatten ihr Projekt „Reduktion des parasitären Luftwiderstandes an umströmten Körpern“ bereits im Mai an der HTBLA Eisenstadt gestartet. Im Mittelpunkt stand die Annahme, dass sich der Luftwiderstand von Objekten – etwa Fahrzeugen oder Flugzeugen – verringern lässt, indem die sogenannte Oberflächenströmung verändert wird. In Testreihen, in denen die unmittelbar vor Körpern befindliche Luftschicht durch Ionisierung mit Energie angereichert wurde, konnten die beiden Schüler beweisen, dass sich dadurch der Widerstand verringern lässt.