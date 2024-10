60 Millionen Euro teures Navy-Schiff sinkt vor Samoa

Die Royal New Zealand Navy muss den Verlust eines ihrer Schiffe hinnehmen.

Die Royal New Zealand Navy verzeichnet einen schmerzhaften Verlust. Wie die BBC berichtet, haben die Seestreitkräfte erstmals seit dem 2. Weltkrieg wieder ein Schiff verloren.

➤ Mehr lesen: Bodeneffektfahrzeug: Der Mix aus Boot und Flugzeug ist wieder in

Die HMNZS Manawanui, ein Spezialschiff für Taucheinsätze und Meeresfotografie, geriet am Samstagabend (Ortszeit) etwa eine Seemeile vor der Insel Upolu, die zu Samoa im Südpazifik gehört, in Schwierigkeiten. Eigentlich wollte sie dort ein Riff vermessen. Sie lief allerdings auf Grund und es brach ein Feuer an Bord aus. Später sank das Schiff.