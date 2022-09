CDG-Preis für ultrakurz gepulste Laser und Wärme-Prüfverfahren

Der Preis der Christian Doppler Forschungsgesellschaft zeichnet erstmals 2 Forscher*innen in Josef-Ressel-Zentren aus.

Gleich 2 Forschungsprojekte der Josef-Ressel-Zentren wurden heuer mit dem CDG-Preis ausgezeichnet. Beide Projekte befassen sich mit Materialphysik und Bauteilen, forschen aber an unterschiedlichen Dingen. Während ein Projekt Materialien mit ultrakurz gepulsten Lasern bearbeitet, prüft das andere die Bauteile auf Qualitätsmängel.

Materialien mit Lasern zu bearbeiten ist dabei nicht neu, mit ultrakurz gepulsten Lasern ist aber einiges mehr möglich. Dabei wird die Oberfläche mit Laserimpulsen im Femto- und Pikosekunden-Bereich beschossen, also nur für wenige Billiardstel einer Sekunde. Das hat den Vorteil, dass sich das Material nicht erwärmt. So können empfindliche Materialien bis in den Nanobereich bearbeitet werden.

Forschung an funktionalen Materialien

Sandra Stroj vom JR-Zentrum für Materialbearbeitung in Dornbirn erforscht, was mit diesen Lasern alles machbar ist. Wie etwa die Struktur der Flügeloberfläche eines Wüstenkäfers nachzubilden. Diese Käfer, auch Nebeltrinker genannt, gewinnen Wasser, indem sie ihre Flügel in den morgendlichen Wüstennebel halten. Durch die hügelige Struktur der Flügel können die Käfer deutlich mehr Wasser aus dem Nebel gewinnen, als dies mit glatten Oberflächen möglich wäre. Wasserabweisende Täler zwischen den Hügeln leiten das Kondenswasser direkt zum Mund des Insekts weiter.