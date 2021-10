Partikuläre Strömungen: Stefan Pirker gewinnt CDG-Preis

Stefan Pirker, Forscher an der Johannes Kepler Universität Linz (JKU) und Leiter des Christian-Doppler-Labors (CD-Labors) für die Modellierung partikulärer Strömungen, berechnet die Bewegungsbahnen von Partikeln in Gasen und Flüssigkeiten. Generell gilt die Berechnung der Interaktion einer partikulären Phase – etwa eine Vielzahl von Steinbrocken – mit Fluiden, also Gase und Flüssigkeiten, als große Herausforderung. Normalerweise werden solche Prozesse durch physikalisch-basierte komplexe Grundgleichungen beschrieben, deren Lösung lange Rechenzeiten erfordern.

Durch eine neuartige Kombination von Gleichungslösen und Datenanalyse ist es Pirker nun gelungen, diese Berechnungen extrem zu beschleunigen und partikuläre Strömungen sogar in Echtzeit zu simulieren. Dafür wurde er am 6. Oktober mit dem CDG-Preis für Forschung und Innovation ausgezeichnet.

Energie- und Materialverbrauch können gesenkt werden

Vorrangig kommen Pirkers Modelle in der großen Prozessindustrie zum Einsatz. In großtechnischen Anlagen wie etwa dem Hochofen, in dem flüssiges Roheisen aus Eisenerzen erzeugt wird, ist das Wissen über die Partikel-Schüttströmung für die Produktion ausschlaggebend. Immer wieder treten im Betrieb kritische Prozesszustände auf. Beispielsweise können sich einzelne Partikel ineinander verklemmen und makroskopische Brücken bilden. Die Produktion muss in diesem Fall unterbrochen werden, was hohe Kosten mit sich bringt.