CERN gelingt "Quantensprung" bei Antimaterie-Experiment

Ändert sich dieser Spin von "nach oben" zu "nach unten", spricht man von einem kohärenten Quantenübergang. Solche Übergänge konnten bisher bereits in großen Ansammlungen von Teilchen beobachtet werden, allerdings noch nie in einem einzelnen Kernteilchen - obwohl das in den Physikbüchern meist beschrieben ist.

Gefangenes Teilchen

Dem Forschungsteam gelang das, indem sie ein System ausgeklügelter elektromagnetischer Fallen entwickelten, in denen sie das Antiproton einfingen. Und nicht nur das: Die sogenannte Spin-Kohärenzzeit, also die Zeit, in dem das Teilchen zwischen den verschiedenen Spins hin- und herwechselt, betrug beim Experiment 50 Sekunden. Je länger so ein Experiment dauert und der gewünschte Zustand aufrechterhalten werden kann, desto genauere Messungen kann man durchführen.

Was nützt es nun, ein Antiproton für 50 Sekunden lang in einer Teilchenfalle gefangenzuhalten? Damit lassen sich fundamentale Gesetze der Physik testen, unter anderem das CPT-Theorem. Das besagt, dass sich Materie und Antimaterie quasi gespiegelt, aber dennoch identisch verhalten. Ein Antiproton hat so z.B. eine negative Ladung, das Proton eine positive. Zeigt der Spin beim Antiproton nach oben, zeigt er beim Proton nach unten.

Geheimnis von Antimaterie auf der Spur

Zudem haben beide Teilchen dieselbe Masse. Aus Beobachtungen des Universums wissen wir aber, dass es deutlich mehr Antimaterie als Materie gibt. Dem Grund dafür sind Forscher noch auf der Spur. Experimente wie solche am CERN können dabei helfen, diese fundamentale Frage zu beantworten.