Cheops schickt das erste Bild zur Erde

Seit Dezember vergangenen Jahres umkreist das Weltraumteleskop CHEOPS (CHaracterizing ExOPlanets Satellite) die Erde. Forscher erhoffen sich dadurch unter anderem neue Informationen zu Exoplaneten. Das sind Planeten außerhalb unseres Sonnensystems.

Nun schickte das Teleskop seine ersten Bilder. Und sie sind besser als erwartet, wie die Universität Bern in einer Presseaussendung erklärt. Das dortige Center for Space and Habitability ist hauptverantwortlich für die Mission.

Im Zentrum der Aufnahme befindet sich ein Stern im Sternbild Krebs, der 150 Lichtjahre von uns entfernt ist.