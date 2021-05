Wieso wurde die chinesische Rakete nicht einfach abgeschossen?

Ein paar Tage lang hat die erste Raketenstufe einer chinesischen Trägerrakete vom Typ Langer Marsch 5B die Welt in Atem gehalten. Sie würde unkontrolliert irgendwo auf der Welt zwischen dem 41. nördlichen und 41. südlichen Breitengrad abstürzen. Am Sonntag war es schließlich soweit. Die 21 Tonnen schwere Rakete trat über der Arabischen Halbinsel in die Erdatmosphäre ein.

Durch die Hitze beim Wiedereintritt verglühte der Großteil, der Rest schlug im Indischen Ozean auf. Für viele Beobachter*innen stellt sich nun die Frage, ob man es überhaupt soweit kommen lassen musste. Wieso hat man z.B. die Rakete nicht einfach abgeschossen und schon im Orbit zerstört, statt Menschen auf der Erde einer Gefahr auszusetzen?

Abschießen von Weltraumobjekten ist machbar

Prinzipiell kann man Objekte im Weltraum von der Erde aus gezielt abschießen. Das haben in der Vergangenheit mehrere Tests von so genannten Antisatellitenwaffen (ASAT) bewiesen. Dabei handelt es sich um militärische Raketen, die ihr Ziel meist einfach nur rammen. Sprengstoff entfaltet im Weltraum nur eine geringe Wirkung. Die Geschwindigkeit aufeinanderprallender Objekte reicht aus, um Rakete und Zielobjekt völlig zu zerstören. Übrig bleiben dann üblicherweise nur kleine Bruchteile. Davon entstehen allerdings sehr viele.

Im Februar 2009 hat ein ausrangierter sowjetischer Militärsatellit den Kommunikationssatelliten Iridium 33 getroffen. Der Zusammenstoß mit 42.000 km/h hat über 2.000 Bruchstücke, die größer als 10 Zentimeter waren, produziert. Genau wie beim Einsatz von ASAT stürzen solche Bruchstücke meist innerhalb weniger Jahre in die Erdatmosphäre und verglühen dort.

Noch mehr Weltraumschrott

Viele Teile können jedoch im Orbit bleiben, einige werden etwa durch die Aufprallenergie in größere Flughöhen befördert, von wo aus sie nur sehr langsam wieder Richtung Erde absinken. Damit wird die Problematik des Weltraumschrotts verstärkt.

Durch menschliche Aktivitäten im Weltraum fliegen ohnehin schon genug Teilchen um die Erde. Bis zu 10 Zentimeter Größe kann man sie von der Erde aus erfassen, aber auch kleinere Teile sind durch ihren Flug mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit hochgefährlich für Satelliten, die Internationale Raumstation und Raumfahrer*innen.