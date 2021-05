Video zeigt, wie die chinesische Rakete durch den Orbit taumelt

Die Trägerrakete fliegt unkontrolliert durch den Orbit und wird in den kommenden Tagen auf die Erde stürzen.

In den kommenden Tagen wird sie in die Erdatmosphäre eintreten. Es ist davon auszugehen, dass die Rakete vom Typ "Langer Marsch 5B" beim Wiedereintritt nicht vollständig verbrennen wird und Teile davon auf der Erdoberfläche aufschlagen.

China hat vergangene Woche das erste Teil seiner neuen Raumstation in den Orbit gebracht. Seither taumelt die dafür genutzte Trägerrakete unkontrolliert durch den Erdorbit.

Das Gebiet umfasst demnach jeden Teil der Erdoberfläche zwischen dem 41. Grad nördlicher und dem 41. Grad südlicher Breite. In Europa zählen unter anderem Teile von Spanien, Italien oder Griechenland dazu.

Ebenso kann man noch nicht genau vorhersagen, wo die Teile einschlagen werden. Österreich liegt voraussichtlich aber nicht in der Risikozone, wie das Büro für Raumfahrtrückstände der Europäischen Raumfahrtagentur ESA in Darmstadt berichtete.

Wann genau die Überreste der Rakete auf der Erde aufschlagen werden, ist noch unklar. Wahrscheinlich ist ein Wiedereintritt am kommenden Wochenende oder zu Wochenbeginn.

McDowell kritisierte das Design der neuen chinesischen Rakete als "fahrlässig". Es entspreche nicht heutigen Standards. Andere Länder würden dafür sorgen, dass der Hauptteil ihrer Raketen nicht im Orbit bleiben, sondern in eine Flugbahn gebracht würden, um gezielt ins Meer zu stürzen.

Der Astrophysiker Jonathan McDowell vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge warnte , dass es "im schlimmsten Fall" wie der Absturz eines kleinen Flugzeugs werden könne, bei dem die Teile über Hunderte Kilometer verstreut werden.

Unkontrollierter Absturz wird in Kauf genommen

Die "Langer Marsch 5B" sei hingegen so gebaut, dass sie nach etwa einer Woche durch die Anziehungskraft an einem "willkürlichen Ort" in die Atmosphäre der Erde eintrete.

Nach dem ersten Flug des neuen Raketentyps im Mai 2020 waren Trümmer in der westafrikanischen Elfenbeinküste niedergegangen und hatten nach lokalen Berichten Häuser beschädigt.