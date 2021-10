China zeigt die nächste Generation seines Raumschiffs

Im März 2020 hat das chinesische Next-Gen-Raumschiff seinen Demonstrationsflug absolviert - nun wurde es auch der Öffentlichkeit im Rahmen der Airshow China 2021 in der Stadt Zhuhai zur Schau gestellt. Sie ist größer als das Shenzhou-Raumschiff, das aktuell im Einsatz ist. Die Kapsel bietet 6 Astronaut*innen Platz – in Shenzhou passt lediglich die Hälfte hinein. Laut der chinesischen Weltraumbehörde sei die neue Kapsel außerdem wiederverwendbar.

Die neue Generation des bemannten Raumschiffs sei laut Huang Kewu vom Fifth Research Institute of China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) so designed, dass sie etwa den Bedürfnissen für bemannte Mondexploration gerecht werde, wie er gegenüber China Central Television (CCTV) mitteilt.