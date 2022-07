Trümmer von chinesischer Rakete sollen heute abstürzen

Am vergangenen Wochenende ist eine Rakete vom Typ Langer Marsch 5B gestartet, um ein Modul für die chinesische Weltraumstation Tiangong ins All zu bringen. Der abgekoppelte Booster tritt nun wieder in die Erdatmosphäre ein und stürzt unkontrolliert ab. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sind die Trümmer groß genug, um den Wiedereintritt in unsere Atmosphäre zu überstehen und auf dem Erdboden aufzuschlagen. Das Unternehmen Aerospace Corporation trackt den Absturz und hat erneut eine genauere Einschätzung für den Wiedereintritt abgegeben.

Demnach soll die Rakete am Samstag um 18:16 UTC abstürzen, also 20:16 unserer Zeit. Die Schwankungsbreite wird mit 5 Stunden angegeben. Die Karte zeigt, wo das Trümmerteil voraussichtlich den Erdboden erreichen wird wird. Am wahrscheinlichsten sei derzeit, dass der Booster in den Indischen Ozean, südlich von Sri Lanka, stürzt.